200.1 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة فى أسبوع

استحوذت سوق الأسهم بالبورصة المصرية على نحو 79.92% من إجمالي قيمة التداولات فى الفترة من 17 الى 21 مارس الجارى، فيما استحوذت سوق السندات على 20.08%.



قالت البورصة إن تعاملات المستثمرين المصريين بلغت نسبتها 62.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 27.2%، والعرب على 9.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وأشارت البورصة إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 200.1 مليون جنيه الأسبوع المنقضى، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 138.4 مليون جينه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 69% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب 20.9%، وسجل العرب 10.1%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1850.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 104.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.