صدور الترجمة العربية لـ"السبيل لأجل مستقبل البشرية"

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ الترجمة العربية لكتاب "السبيل لأجل مستقبل البشرية" من تأليف الباحث السوسيولوجي الفرنسي إدجار موران٬ ترجمة وتقديم وتعليق بشير البعراوي.



وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "في واقع الأمر٬ كل شيء قد بدأ ولكن من دون أن نعلم. فنحن في مرحلة متواضعة٬ لا مرئيسة٬ هامشية ومبعثرة، وبالفعل٬ لقد وجدت في كل القارات ولدي جميع الأمم أشكال غليان خلاقة وعدد من المبادرات المحلية تلتمس التجديد الإقتصادي أو الإجتماعي٬ أو السياسي أو المعرفي أو التربوي أو الوجودي.



ولكن كل ما كان يفترض فيه أن يكون مترابطا٬ ظل مشتتا منفصلا ومجزأ، وأن هذه المبادرات لا علاقة لبعضها بالبعض الآخر٬ بحيث لا تتمكن أي إدارة من إحصائها ولا علم لأي حزب بها. إنها تربة خصبة للمستقبل٬ ومن ثمة فالأمر يتعلق باستكشافها٬ تحديدها٬ جمعها وتصنيفها بهدف فتح طرق إصلاحية متعددة.