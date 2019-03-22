خسائر حادة لليورو بعد بيانات سلبية في ألمانيا وفرنسا

تعرض اليورو إلى خسائر حادة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية تتعلق بالأداء الاقتصادي في كل من ألمانيا وفرنسا.



وتأثرت العملة الأوروبية الموحدة بشكل سلبي، بعد بيانات اقتصادية حول النشاط الصناعي والخدمي في ألمانيا وفرنسا، حيث يواصل الهبوط في الأولى لكنه تحول من التوسع للانكماش في الأخرى.



وبحسب بيانات مؤسسة ماركت للأبحاث، فإن مؤشر النشاط التصنيعي في فرنسا تراجع إلى 49.8 نقطة خلال مارس، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر مقابل 51.5 نقطة المسجلة في فبراير.



وانخفض مؤشر النشاط الخدمي في فرنسا إلى 48.7 نقطة في مارس وهي القراءة الأدنى في شهرين، ومقابل 50.2 نقطة المسجلة خلال فبراير.



وبالنسبة للوضع داخل ألمانيا، فإن النشاط الصناعي سجل 44.7 نقطة هذا الشهر؛ ليكون عند أدنى مستوى في 79 شهرا، كما أنه أقل من التوقعات البالغة 48 نقطة.



وتعبر أي قراءة للمؤشر دون 50 نقطة عن الانكماش في حين أعلى هذا الرقم تكون بمثابة إشارة على التوسع الاقتصادي.



وينتظر المستثمرون الإفصاح عن القراءة الأولية بشأن بيانات النشاط الصناعي والخدمي كذلك خلال الشهر الحالي، في وقت لاحق من اليوم.



وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد علي 0.6% ليهبط اليورو إلى 1.1302 دولار.



كما انخفض اليورو أمام الين الياباني بأكثر من 0.8% مسجلًا 125 ين، وتراجع كذلك مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.7% ليهبط إلى 0.8619 إسترليني.



وفي الوقت نفسه، شهدت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضًا بنحو 0.4% أمام الفرنك السويسري ليتراجع إلى 1.1243 فرنك.