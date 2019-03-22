العاهل السعودي يبعث برقية عزاء في ضحايا غرق عبارة الموصل

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في حادث غرق عبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل.



وقال العاهل السعودي في برقيته، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "علمنا بنبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين".



ومن جانبه؛ بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال بها: "تلقيت نبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة".