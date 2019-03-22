القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
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الجمعة 22/مارس/2019 - 11:41 ص

الإفراج عن 408 سجناء بموجب عفو رئاسي وشرطي

الإفراج عن 408 سجناء
مريم جبل – عمرو المزيدي
dostor.org/2561616

ودع اليوم الجمعة عدد 408 نزلاء، السجون بموجب عفو رئاسي، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وفي إطار مواصلة فعاليات الاحتفال بـ"عيد الشرطة السابع والستين لذكرى معركة الإسماعيلية الخالدة يناير 52" لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (134) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 274 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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