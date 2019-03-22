النشاط الصناعي بمنطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الحالي، ليفقد الاقتصاد الزخم مجددا.



وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو تراجع إلى 47.6 نقطة خلال مارس الجاري بالقراءة الأولية وهي أدنى قراءة في 71 شهرا ومقابل 49.3 نقطة المسجلة في فبراير الماضي.



وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يرتفع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو إلى 49.5 نقطة في شهر مارس، ويقع بذلك القطاع الصناعي أدنى 50 نقطة وهي القراءة الفاصة بين التوسع والانكماش في النشاط.



وبالنسبة للنشاط الخدمي في منطقة اليورو، فتراجع المؤشر إلى 52.7 نقطة خلال مارس وهي أدنى قراءة بشهرين ومقارنة مع 52.8 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.



ووفقا لتوقعات المحللين، فكان من المتوقع أن يتراجع النشاط الخدمي في منطقة اليورو إلى 52.7 نقطة خلال مارس.



أما على صعيد النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، فإن المؤشر المركب (والذي يقيس الأداء الصناعي والخدمي معًا) تراجع إلى 51.3 نقطة في مارس مقابل 51.9 نقطة المسجلة في فبراير.



وتعتبر قراءة هذا المؤشر هي ثالث أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ نوفمبر 2014.



وبحسب البيانات، فإن إنتاج المصانع سجل أكبر وتيرة هبوط في 6 سنوات، كما شهدت الطلبيات الجديدة أكبر وتيرة تراجع منذ ديسمبر 2012.



وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6% ليهبط اليورو إلى 1.1305 دولار.