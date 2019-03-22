مصدر طبي عراقي: ارتفاع ضحايا عبارة الموصل إلى 120 شخصا

كشف مصدر طبي في محافظة نينوى بالعراق اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا غرق العبارة وصل إلى 120 شخصا.



وقال المصدر إن دائرة الطب العدلي بنينوى سجلت استلام 100 جثة للضحايا، وأن هناك جثث أخرى مسجلة بالمستشفى الامريكي في حمام العليل ومستشفى القيارة جنوب الموصل،ما يشير الى أن الحصيلة قد تصل الى 120 خلال الساعات المقبلة.



وكان النائب احمد الجبوري قد أكد أن عدد الذين كانوا على متن العبارة حوالي 278 شخصا، قبل انقلابها وغرق غالبية الذين كانوا على متنها.



من جهة اخرى، وصل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح اليوم الجمعة الى مكان حادث غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل.



وقال مصدر مقرب من الرئيس صالح إن زيارة صالح جاءت لتفقد الحادث ومواساة أبناء الموصل بحزنهم الشديد جراء الحادث المأساوي الذي تعرضوا له، ووفاة العشرات من المدنيين غالبيتهم من الاطفال والنساء.



من جهته، وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فتح سجل التعازي لضحايا حادثة العبارة في دار ضيافة رئاسة الوزراء ولمدة يومين.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، في مقدمة القادة والزعماء العرب والأجانب، الذين قدموا تعازيهم جراء حادث غرق العبارة التي تقل مدنيين في منتجع مدينة الغابات الموصل على نهر دجلة.