ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بدعم من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.



وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.90 دولار للبرميل، مرتفعة 4 سنتات، مقارنة مع الإغلاق السابق، وبلغ برنت أعلى مستوى في 4 أشهر عند 68.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.



وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.96 دولار للبرميل، منخفضة سنتين مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



وتتلقى أسعار النفط منذ بداية 2019 الدعم من تخفيضات للإمدادات تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من خارج المنظمة مثل روسيا.



وبخلاف تخفيضات الإنتاج الطوعية، تتلقى أسعار النفط دفعة من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا العضوتين في أوبك.