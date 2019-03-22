دعم خزانة الدولة بـ 80% من حصيلة القيد للأوراق المالية سنويا

تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، اقتطاع نسبة من حصيلة «مقابل خدمة القيد المركزي للأوراق المالية» التي تحصلها الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات، لصالح الخزانة العامة للدولة.



ونصت تعديلات القانون المقرر التصويت عليها بشكل نهائي في جلسة البرلمان العامة بعد غدٍ الأحد، أنه يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها ويكون للهيئة حسابات بالبنك المركزي في حساب الحكومة الموحد، تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، وذلك فيما عدا نسبة 80% من حصيلة مقابل خدمة القيد المركزي للأوراق المالية التي تستأديها الهيئة مقابل خدمات لإيداع الأوراق المالية بنظام الإيداع والقيد المركزي.

