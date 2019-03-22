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مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 11:31 ص

وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا

مراسم جنازة شهداء
مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين
وفاء علي
dostor.org/2561603

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، بحضور رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في الجنازة الرسمية لشهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي، والذي راح ضحيته 50 شهيدًا من بينهم 4 شهداء مصريين.
وتوجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا بخالص الشكر إلى وزيرة الهجرة على الحضور والمؤازرة والدعم الذي قدمته إلى أسر شهداء الحادث، وعلى دعوتها الدائمة للتعايش السلمي بين الشعوب والجاليات.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، طلب منها توجيه رسالة شفهية إلى الحكومة النيوزيلندية ولأهالي الضحايا بإدانته للحادث، وبشكره للسلطات النيوزيلندية لما قدمته لمصابي وأسر ضحايا الحادث، مؤكدة أنها لمست خلال تواجدها في نيوزيلندا اهتمامًا بالغًا لأسر الشهداء وتوفير أقصى درجات الرعاية اللازمة للمصابين.

يذكر أن مراسم الجنازة قد أقيمت بحضور رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، وممثلين عن دول الشهداء وسفراء الدول العربية والإسلامية والآلاف من المشيعين بالقرب من مسجد النور، وهو أحد المسجدين المستهدفين خلال الهجوم يوم الجمعة الماضي.

كما أصدرت الحكومة النيوزيلندية تعميمًا لارتداء الحجاب في يوم الجنازة، فضلًا عن بث أذان صلاة الجمعة على التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية، وتلاه دقيقتا صمت على أرواح الضحايا، وبعد ذلك ألقيت خطبة الجمعة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما فتحت العديد من المساجد في جميع أنحاء البلاد أبوابها أمام الزوار، مع تشكيل سلاسل بشرية خارج بعضها في أعمال رمزية للحماية والتضامن، إضافة إلى وضع الزهور أمام نصب تذكاري.

وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
وزيرة الهجرة تشارك في مراسم جنازة شهداء حادث المسجدين بنيوزيلندا
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