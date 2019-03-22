نائب عراقي: 287 شخصا كانوا على متن العبارة الغارقة في نهر دجلة

أعلن أحمد الجبوري النائب عن محافظة نينوى، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين كانوا على متن العبارة الغارقة في وسط نهر دجلة بمدينة الموصل قد بلغ 287 شخصا.



وقال "الجبوري" في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الجمعة، أن كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية كشفت عن وجود 287 شخصا على متن العبارة التي غرقت في نهر دجلة، بينهم 103 امرأة و86 رجلا و98 طفلا.



ويأتي هذا في الوقت الذي مازالت فيه فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية فضلا عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين إثر عمليات استنفار لجميع السلطات الطبية والأمنية.



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا أمس "الخميس" كما تم فقد آخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

