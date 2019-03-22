لافروف: روسيا فعلت كل ما وسعها لوقف قصف الناتو ليوغوسلافيا عام 1999

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الجمعة، إن روسيا فعلت كل ما في وسعها لوقف قصف يوغوسلافيا من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999.



وأوضح لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك الروسية) "فيما يتعلق بالقدرة على وقف الكارثة فنحن فعلنا كل ما في وسعنا إلى حد كبير.. فبفضل المبادرة الروسية تم تشكيل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انتشرت في هذه المنطقة، وخاصة في إقليم كوسوفو والمناطق المحيطة بها".



وأضاف أنه تم عقد مؤتمر في "رامبوييه" بالقرب من باريس- بعد ذلك- حيث حاولت الولايات المتحدة "تمرير" إنذارها النهائي إلى رئيس جمهورية يوغوسلافيا سلوبودان ميلوشيفيتش، حول ضرورة استقالته، وتسليم السلطة لشخص ما.



وتابع لافروف "لقد حاولت واشنطن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الإنذار كمطلب من المجتمع الدولي بأسره، أما نحن لم نسمح باستخدام مؤتمر رامبوييه لهذا الغرض، ودافعنا عن قواعد القانون الدولي التي تطالب بالتسوية السلمية لأي نزاعات.. بالطبع كان يفعلون هذا أيضا بعد ذلك في مجلس الأمن الدولي".



ولفت "لافروف" إلى أن المهنية العالية للعسكريين من روسيا وبريطانيا ساعدت على تجنب سيناريو سيء عندما التقى جنود البلدين خلال فترة الحرب في يوغوسلافيا.