صحيفة: "فاران" أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن اللاعب الفرنسي رافائيل فاران أخبر زملاءه في فريق ريال مدريد برغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي.



وأضافت الصحيفة أن "هذه الأخبار لم تفاجئ اللاعبين، نظرًا لأن فاران بالفعل أخبر بعض زملائه المقربين أنه يفكر في خوض تجربة جديدة".



وتابعت الصحيفة: "زيدان هو من جلب فاران ناشئا إلى ريال مدريد، ويسعى للاعتماد عليه في السنوات المقبلة، لكن إذا كان اللاعب الفرنسي يريد الرحيل، فلا يمكن لزيدان أن يمنعه".



وانضم فاران لصفوف ريال مدريد في موسم 2011-2012، وعانى في البداية من صعوبة المنافسة مع بيبي، قبل أن يدخل التشكيلة الأساسية للملكي، علمًا بأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو.