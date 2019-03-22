"الأوقاف" تهدى مجموعة من إصداراتها للمركز الثقافى المصري بموريتانيا

أهدت وزارة الأوقاف المصرية مجموعة من بعض اصداراتها في مجال تجديد الخطاب الديني للدكتور نشأت حسن مدير المركز الثقافي المصري في موريتانيا وغرب أفريقيا في اطار خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير فى مصر والخارج.



واوضح بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن الدكتور نوح العيسوى مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف الذى يمثل الوزارة بمؤتمر ” وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية ” المنعقد بنواكشوط قام بتسليم تلك الاصدارات لمدير المركز.



وأشار البيان الى تلك الاصدارات وهى "فلسفة الحرب والسلم والحكم"، و"الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، و"حديث الروح"، و"الكليات الست رؤية عصرية"، و"قواعد الفقه الكلية"، و"موسوعة الدروس الأخلاقية" و"نعمة الماء".



وأكد "العيسوى" استعداد وزارة الأوقاف لمزيد من التعاون في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتزويد المركز بما يحتاج من إصداراتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتنسيق فيما يخدم القضايا الاسلامية.



وتفقد فضيلته المركز المصري والأنشطة التي يقوم بها في المجالات المختلفة، كتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتعليم الخط العربي، وعقد مسابقات في حفظ القرآن الكريم، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والتي تشتمل على الفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية، وعقد دورات تدريبية للحاسب الآلي، وغيرها من الدورات الثقافية.



