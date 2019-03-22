باكستان: زيارة "مهاتير" تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى إسلام آباد، من المقرر أن تركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار ومجال الدفاع بين البلدين.



وقال فيصل - في بيان أوردته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن زيارة رئيس الوزراء الماليزي ستحسن العلاقات الأخوية والودية بين ماليزيا وباكستان.



واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الخميس، نظيره الماليزي مهاتير محمد في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام لباكستان تلبية لدعوة خان، ومن المقرر أن يشارك مهاتير محمد، كضيف شرف في احتفالات بمناسبة اليوم الوطني لباكستان، الذي يصادف 23 مارس من كل عام.



ووفقا لمصادر إعلامية ماليزية، قام مهاتير محمد بزراعة شجرة الصنوبر التي نشأت من جبال الهيمالايا كرمز للعلاقات الماليزية-الباكستانية، كما سيصدر الزعيمان بيانا مشتركا في أعقاب اجتماعهما الثنائي.