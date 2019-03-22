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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 11:24 ص

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تعلن دعمها التام لدعوة السيسي

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2561592

أعربت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عن دعمها التام للدعوة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدي الشباب العربي والأفريقي بأسوان لإنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة وتأسيس صناديق عربية أفريقية لتمويل مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا.

وقالت ليليا هاشم ناعس، مديرة مكتب شمال أفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماعات الدورة 52 للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد حاليا بمدينة مراكش بالمغرب، إن هذه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تعمل على الإسهام في تنفيذ دعوة الرئيس السيسي، لأنه حان الآوان أن تستغل القارة الأفريقية والمنطقة العربية إمكاناتها بالصورة الأمثل لتكون في مستوى أفضل يليق بها.

وأضافت أن أفريقيا من أغنى القارات في الموارد الطبيعية والخام، ولكنها لا تزال من أفقر القارات وهو أمر غير مقبول، موضحة أن مكتب شمال أفريقيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا يعمل مع البنك الإسلامي للتنمية في إطار برنامج التجارة العربية الأفريقية، ولا سميا أن منطقة شمال أفريقيا ومصر تعد همزة وصل بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وتابعت أنه عندما تمت دراسة أثر إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية جرى أيضا دراسة أثره على منطقة التجارة الحرة العربية الجاري العمل على إنشائها وكيفية تحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وخاصة أن دول شمال أفريقيا لديها التزامات تجاه المنطقتين التجاريتين الأفريقية والعربية مما يتطلب التواصل والتناسق بين المنطقتين بما يعطيهما المزيد من القوة والفاعلية.

ومن ناحية أخرى، قالت ليليا هاشم ناعس إن مستوى نمو الاقتصاد الأفريقي تراجع قليلا، حيث بلغ العام الحالي نسبة 3.2%، أما فيما يتعلق باقتصاد منطقة شمال أفريقيا فقد كانت ثاني اكبر منطقة نموا على مستوى أفريقيا بمعدل نمو يتراوح بين 4.7 و5%.

ولفتت إلى أن التجارة البينية فيما بين دول شمال أفريقيا لا تزال ضعيفة، حيث إن منطقة شمال أفريقيا لا تزال هي ومنطقة وسط أفريقيا من أقل مناطق أفريقيا في التكامل، موضحة أن التبادل التجاري بين دول شمال أفريقيا لا يتجاوز 2 إلى 3% من إجمالى التجارة الخارجية لدول المنطقة، بينما يصل جحم التجارة البنية الأفريقية إلى ما يتراوح بين 16 إلى 17% من حجم التجارة الخارجية للقارة.

وأشارت إلى أن هذا التراجع ناتج عن تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية لدول شمال أفريقيا المرتبطة تجاريا بأوروبا ومع الشرق الأوسط بالنسبة لدول مثل مصر.

وأضافت أن هناك الكثير من العوائق التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين دول شمال أفريقيا رغم الكثير من الاتفاقيات الموجودة بين دول المنطقة أيضا، وهناك مساعى من أجل التغلب على هذه العوائق.

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