مايا دياب تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة

فاجأت النجمة مايا دياب، أمس، متابعيها بإطلالة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بالتزامن مع عودتها إلى برنامج هيك منغني بعد توقف وغياب خمس سنوات.



اختارت «مايا» لون شعر غامق، عكس ما كانت عليه في الإطلالة السابقة، ودرجة تسمى "آمبر برونز" وهو لون يجمع بين الأحمر الناري والبني ويضفي إطلالة برونزية، واعتمدت تسريحة شعر مموج، وارتدت فستانًا قصيرًا بلونها المفضل الأسود، من تصميم نيكول جبران، مصمم الأزياء العالمي.



المعروف عن مايا دياب عشقها للموضة، وقدرتها على التميز في التغيير بمظهرها واعتماد كل ما هو جريء في عالم الأناقة سواء بالأزياء أو الشعر أو الإكسسوارات، فهي لاتخشى تجربة قصات الشعر المختلفة واتباع أحدث صيحاته العالمية، أما على مستوى الألوان الملفتة فقد سبق واعتمدت ألوانا مثل الأشقر، والثلجي، والأحمر الناري، هذا إلى جانب التسريحات التي تليق بها وتظهر جرأتها، وقد وقع عليها الاختيار من قبل علامة لوريال لتكون هي الوجه الإعلاني لها.

