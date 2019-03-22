246 مليارًا أجور عاملي الدولة خلال 2018.. ومفاجأة في قيمة الدعم

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2017-2018، الإشارة إلى تقديرات استخدامات وموارد الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018، والتعديلات التي أجريت عليها خلال السنة.



وصرفت الدولة 246353.6 مليون جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بجانب 336065.7 في باب الدعم والمزايا الاجتماعية.



فيما كانت جملة الإيرادات التي حصلتها الدولة حوالي 1604776.1 مليون جنيه.



وفيما يلي كشف بمصروفات وإيرادات الدولة في كافة أبواب الموازنة خلال العام المالي: