حاملة الطائرات الروسية تعود إلى تشكيلة البحرية الروسية بعد عامين

أعلن رئيس شركة السفن الروسية الموحدة، أليكسي رحمانوف، أن حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، ستعود عام 2021 إلى تشكيلة البحرية الروسية.



وقال رحمانوف في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية، إن هناك بعض الأسباب التقنية التي يمكن أن تؤجل عودة الحاملة لمدة 3 أو 4 أشهر.



وأعاد رئيس الشركة إلى الأذهان أن شركته بدأت إصلاح وتحديث "الأميرال كوزنيتسوف"، في مايو عام 2018، حيث يجري استبدال محركات السفينة بأخرى أحدث، وكذلك إدخال أجهزة ملاحة جوية وبحرية متطورة، ومتخصصة في الرصد والمراقبة والتحكم.



يذكر أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" دخلت الخدمة في البحرية السوفيتية عام 1990، بوزن 58 ألف طن وبطول 305 أمتار. كما أن قدرة الحاملة تصل إلى 200 ألف حصان، وسرعتها القصوى تبلغ 30 عقدة بحرية