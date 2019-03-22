مقتل 6 أشخاص دهسًا فى الصين والشرطة تقتل السائق

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمّد الجمعة في مدينة بوسط الصين، فقتل 6 أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.



وحصل الهجوم نحو الساعة 06،00 بالتوقيت المحلّي (22،00 ت ج الخميس) في زاوايانج بمقاطعة هوبي، وفق شبكة "سي سي تي في".



وتمّ نقل 7 جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.



في نوفمبر، قُتل 7 أشخاص عندما دهست سيارة عددًا من المارة في جنوب غرب الصين، حسبما أفادت السلطات، وقبل 5 أيام من ذلك أيضًا، قُتل 5 تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينج.



وفي سبتمبر قتل 11 شخصا حين صدمت سيارة حشدا في ساحة عامة في مقاطعة هونان.