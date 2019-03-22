هوكس يصعق جاز ويؤجل تأهله للأدوار الإقصائية

فاز أتلانتا هوكس 117-114 على ضيفه يوتا جاز ليؤجل تأهله إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.



وتراجع جاز إلى المركز السابع في القسم الغربي برصيد 42 فوزا و30 هزيمة متساويا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر وسان أنطونيو سبيرز صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.



ويملك لوس أنجليس كليبرز الرصيد ذاته لكنه يحتل المركز الثامن وهو آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية ويتقدم بثمانية انتصارات على سكرامنتو كينجز صاحب المركز التاسع الذي خاض 70 مباراة.



وبدا جاز في طريقه للفوز بتقدمه بفارق ثماني نقاط لكنه فرط في تفوقه ليخطف هوكس فوزا مثيرا بثلاث نقاط.



وسجل تراي يانج، أحد المرشحين لجائزة أفضل مبتدئ في الموسم، 23 نقطة لهوكس بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.



ويأتي هوكس في المركز 12 في الشرق برصيد 25 فوزا و48 خسارة ولا يملك فرصة في بلوغ الأدوار الإقصائية وأحرز دونوفان ميتشل 34 نقطة لجاز.