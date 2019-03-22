نيوزلندا تشيع جثامين مجزرة المسجدين

قيمت اليوم الجمعة مراسم تشييع شعبية ورسمية لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا مع انعقاد أول صلاة جمعة في المدينة منذ الهجوم.



وحضرت رئيس الوزراء النيوزيلندية جياسيندا أرديرن المراسم وشاركت جموع المصلين في الوقوف دقيقتين حدادا على الضحايا الذين بدأت عمليات دفنهم في أعقاب انتهاء الصلاة.



وقد ألقى إمام مسجد النور وهو أحد المسجدين اللذين تعرضا للهجوم على يد الإرهابي الاسترالي برينتون تارانت باللائمة على انتشار خطاب الكراهية والتحريض.



وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل نحو خمسين وإصابة العشرات من المصلين.