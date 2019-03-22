النقد الدولى يتوقع نموا "قويا" للاقتصاد الأمريكى

أكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي لا تزال "قوية"، بعد يوم على إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض توقعاته للنمو لهذا العام.



وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس للصحفيين "نعتقد أن التوقعات للاقتصاد الأمريكي قوية مع انخفاض تاريخي في معدل البطالة، ومعدلات ثقة عالية لدى الأعمال التجارية والمستهلكين ساعد عليها التوسع المالي القائم".



وأضاف الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا أنه من المقرر أن يصدر تحديثا لتوقعات النمو العالمية في 9 أبريل. وقال رايس إن صندوق النقد الدولي سيكون لديه المزيد ليقوله حول الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت، بالإضافة إلى تقارير حول التجارة والرسوم".



والعام الماضي بدأت الولايات المتحدة حربا تجارية مع الصين، ومنذ ذلك الحين تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم على سلع بقيمة أكثر من 360 مليار دولار.



ورغم أن مجموع قيمة هذه السلع صغير نسبيا مقارنة باقتصاد العالم، إلا أن صندوق النقد والعديد من الاقتصاديين حذروا من أنه سيكون لهذه الحرب التجارية تداعيات مؤذية للاقتصاد العالمي.



وخفّض الاحتياطي الفدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 إلى 2،1 في المئة، بعد أن كان 2،3 في المئة في ديسمبر، والمعدل الأخير مخفض أيضا عن رقم سابق.