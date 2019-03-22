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عالم
الجمعة 22/مارس/2019 - 04:51 ص

44 قتيلًا جراء انفجار فى مصنع للكيماويات شرقى الصين

44 قتيلًا جراء انفجار
44 قتيلًا جراء انفجار فى مصنع للكيماويات شرقى الصين
وكالات
dostor.org/2561469

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الضّخم الذي وقع في مصنع للكيماويّات شرقي الصّين إلى 44 قتيلًا بعد أن سحب رجال الإنقاذ عشرات الأشخاص من منطقة الانفجار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكوميّة.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزي الحكومية (سي سي تي في) أنّ رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ساعات من الانفجار الذي وقع.

وكان مسؤولون في المدينة قالوا في وقت سابق إنّ 12 شخصًا على الأقلّ قُتلوا في الانفجار، لترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 44 قتيلًا.

وذكرت صحيفة الشّعب اليوميّة الرسميّة أنّ 90 شخصًا أُصيبوا أيضًا بجروح خطرة ناجمة عن الانفجار.

وقع الانفجار في المصنع الذي تُديره "تيانجيياي للكيمياويات" في يانشينج بمقاطعة جيانجسو، أمس الخميس، قرابة الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (06:50 ت ج)، وفق مسؤولين.

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