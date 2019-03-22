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تكنولوجيا
الجمعة 22/مارس/2019 - 06:36 ص

سائل مطاطى "سحرى" لإنتاج "الروبوتات اللينة"

سائل مطاطى سحرى لإنتاج
سائل مطاطى "سحرى" لإنتاج "الروبوتات اللينة"
وكالات
dostor.org/2561465

تمكنت مجموعة من الباحثين من تطوير سائل مطاطي ممغنط، يمكن أن يستخدم في عدة تطبيقات، مما سيشكل ثورة على الأرجح في صناعة "الروبوتات اللينة".

ووفقا للباحثين، فإن المعادن السائلة عندما تندمج بالنيكل أو الحديد، تكون قادرة على الانحناء والتشكيل باستخدام المغناطيس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الخميس.

ويواجه القائمون على تطوير المادة الجديدة مشكلتين رئيسيين، الأولى هي أن المادة تتمدد أفقيا، مما يجعل قابليتها على الانتقال في جميع الأوضاع أمرًا غير سهل.

أما المشكلة الثانية فتكمن في أن معالجة المادة بهذه الطريقة اللينة لا يتم إلا في حال غمرها تمامًا بالمياه، وهو ما يشكل تحديث للباحثين إذا ما أرادوا استخدامها في أوساط أخرى.

لكن الباحثين يقولون إن في حال إيجاد حل لهاتين المشكلتين، فإنه سكون من الممكن تحويلها إلى نوع من العجينة التي يسهل تشكليها على نحو مذهل.

ويقول الباحثون إنهم تمكنوا إلى إيجاد حل جزئي للمشكلة من خلال إضافة الحديد والنيكل إلى سبيكة من الصفيح مغمورة في حمض الهيدروكلوريك من تقليل التوتر السطحي للمادة الجديدة.

وتمكن الباحثون من تمديد المادة إلى أربعة أضعاف طول راحة اليد، كما أظهرت المادة، التي تم اختبارها أثناء غمرها بالسائل، قابليتها للتوصيل الكهربائي.

ووجد الباحثون أن المادة قد تخطت أيضًا عقبة أخرى، وكانت قادرة على الاتصال بقطب مثبت رأسيًا فوقها خارج الماء، من دون أن تتحول إلى معجون.

وعلى الرغم من أن تطوير المادة لا يزال في مراحله الأولى، فإن الباحثين يأملون في تكون مفيدة في مجالات عدة، من بينها صناعة الأفلام.

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