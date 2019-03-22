تيريزا ماى ترحب بتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل، مؤكدة أنه لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغي عليهم فعله في الفترة المقبلة.



وأضافت للصحفيين في أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد في بروكسل: "آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار".



وكان زعماء الاتحاد قد أمهلوا "ماي" حتى 22 مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.



وعبرت "ماي" عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطاني احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي جاء لصالح الانسحاب.