القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
منوعات
الجمعة 22/مارس/2019 - 04:07 ص

الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع

الهند تحتفل بمهرجان
الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع
وكالات
dostor.org/2561463

احتفل الهندوس في أنحاء الهند هذا الأسبوع بمهرجان هولي الذي يقام على مدى يومين ويمثل بداية الربيع، وذلك بنثر الألوان وترديد الأغاني والصلوات.

وبالنسبة لكثير من الهندوس، فإن المهرجان الذي يسمونه أيضا "مهرجان الألوان" و"مهرجان الحب" ويبدأ الأربعاء، يعد فرصة للابتسامة والصفح وإعادة العلاقات التي انقطعت بين الأحبة والأقارب.

وخلال المهرجان، ينشد المشاركون الأغاني ويرقصون ويرشقون بعضهم البعض بالزهور وبمساحيق زاهية الألوان منها الوردي والأصفر والأزرق والأخضر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ أكثر من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 3 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 5 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 6 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

العراق يعلن الحداد على ضحايا عبارة الموصل

"الخارجية": 10 تعليمات يجب الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة

"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي

براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.. 220 فرصة عمل بإحدى شركات الاتصالات

ads
الأكثر قراءة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الفيفا يوقف رئيس اتحاد الإكوادور السابق مدى الحياة

البديل بيانتك يمنح بولندا الفوز 1- صفر فى النمسا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

كشكول

التعليم: اختبار مارس للأول الثانوي سيكون متاحا أمام الطالب 12 ساعة في اليوم

السبت.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بصيدلة المنوفية

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الدبلوماسية نادية يونس

إعلام القاهرة تنظم مهرجان "في حب أفريقيا"

بالصور.. الجيزة تشارك في افتتاح معرض زهور الربيع السنوي

الأمصار

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

هبوط الأسهم الأوروبية وقفز البريطانية لهذا السبب

مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

إصابة اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

اختبار منزلى لكشف السرطان لدى النساء

الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع

بروكسل تقترح على لندن خيارين لتأجيل بريكست

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎