الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع

احتفل الهندوس في أنحاء الهند هذا الأسبوع بمهرجان هولي الذي يقام على مدى يومين ويمثل بداية الربيع، وذلك بنثر الألوان وترديد الأغاني والصلوات.



وبالنسبة لكثير من الهندوس، فإن المهرجان الذي يسمونه أيضا "مهرجان الألوان" و"مهرجان الحب" ويبدأ الأربعاء، يعد فرصة للابتسامة والصفح وإعادة العلاقات التي انقطعت بين الأحبة والأقارب.



وخلال المهرجان، ينشد المشاركون الأغاني ويرقصون ويرشقون بعضهم البعض بالزهور وبمساحيق زاهية الألوان منها الوردي والأصفر والأزرق والأخضر.