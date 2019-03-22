الفيفا يوقف رئيس اتحاد الإكوادور السابق مدى الحياة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف رئيس اتحاد الإكوادور، لويس تشيريبوجا مدى الحياة، مع تغريمه مليون فرنك سويسري (1.01 مليون دولار) لتورطه في قبول رشى.



وكان تشيريبوجا عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ومسؤولا سابقا في الفيفا.



وفي وقت سابق، عاقب الفيفا رافائيل سالغويرو الرئيس السابق لاتحاد جواتيمالا للكرة بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لسبعة أعوام بسبب إدانته بالحصول على رشى.



والأربعاء الماضي، قرر الفيفا إيقاف عضو باتحاد كرة القدم في توجو مدى الحياة، وتغريمه 3 آلاف فرانك سويسري بسبب تقاضيه رشوة.