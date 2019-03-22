البديل بيانتك يمنح بولندا الفوز 1- صفر فى النمسا

واصل المهاجم البولندي كشيشتوف بيانتك موسمه المذهل بتسجيل هدف بعد مشاركته بعشر دقائق ليمنح بولندا الفوز 1- صفر على مستضيفتها النمسا في افتتاح المجموعة السابعة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.



واكتفت إسرائيل بالتعادل 1-1 مع ضيفتها سلوفينيا، فيما فازت مقدونيا 3-1 على لاتفيا في المجموعة ذاتها ومنح هدف المهاجم البالغ عمره 23 عاما وهو الثاني له مع منتخب بلاده أول فوز للمدرب يرزي بجينتشك في سبع مباريات منذ توليه المسؤولية بعد كأس العالم في العام الماضي.



وهز بيانتك، صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 19 هدفًا مع جنوة ثم ميلانو، الشباك بضربة رأس في الدقيقة 69 بعدما دفعت صاحبة الأرض ثمن اللمسة الأخيرة السيئة أمام المرمى.



وأفلتت بولندا من هدف التعادل عندما أطاح البديل مارك يانكو بكرة بضربة رأس خارج الملعب من ثلاثة أمتار بعد تمريرة ماكسيميليان فوبر العرضية.



وبدأت النمسا المباراة بشكل رائع عندما سدد مارسيل زابيتسر كرة قوية تصدى لها الحارس فويتشيخ شتينسني بعد ثماني دقائق وأهدر ماركو أرناوتوفيتش فرصة أخرى بعد تمريرة شيفان لاينر العرضية المنخفضة.



وأنقذ هاينتس ليندنر حارس النمسا فرصة واحدة في الشوط الأول كانت من تسديدة كميل جروشيتشكي المنخفضة وأطاح فالنتينو لازارو بتسديدة أخرى للنمسا خارج الملعب ومرت ركلة حرة من أرناوتوفيتش بجانب المرمى بقليل إذ واصلت صاحبة الأرض هجومها لكن بولندا هي من تقدمت.



وفشلت النمسا في إبعاد ركلة ركنية وسقطت الكرة أمام توماش كينجورا الذي سدد كرة أبعدها ليندنر لتصل إلى بيانتك ليهز الشباك بضربة رأس.



وكان يمكن لبيانتك إضافة الهدف الثاني بعد ذلك بدقائق عندما وضعه روبرت ليفاندوفسكي في وضع انفراد لكنه سدد خارج المرمى وبعد إهدار يانكو أخطر فرص النمسا تصدى الحارس شتينسني لكرة من

ديفيد ألابا.



وتفوق أندراش شبورار على اثنين من المدافعين ليضع الكرة في المرمى ويمنح سلوفينيا التقدم في حيفا قبل ثلاث دقائق من نهايةالشوط الأول لكن إرفان زهافي أدرك التعادل من ركلة ركنية في الدقيقة 55



لتفشل إسرائيل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي ووضع إزجيان أليوسكي منتخب بلاده مقدونيا، التي تغير اسمها الشهر الماضي إلى مقدونيا الشمالية، في المقدمة في الدقيقة 11 بعد تمريرة من المخضرم جوران بانديف والذي ساهم أيضا في تسجيل إلييف إلماس الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.



وقلص داركو فيلكوسكي الفارق بالخطأ في مرماه قبل ثلاث دقائق من النهاية ثم طُرد أندريس سيجانيكس لاعب لاتفيا لحصوله على الإنذار الثاني.



وأضاف إلماس هدفه الثاني ليحسم فوز مقدونيا في الدقيقة الأخيرة وتحل النمسا ضيفة على إسرائيل فيما تخرج مقدونيا لمواجهة سلوفينيا وتلعب بولندا ضد لاتفيا يوم الأحد.