الاتحاد الأوروبى يحدد 12 أبريل موعدًا لانسحاب بريطانيا

ذكر زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة أزمة في بروكسل، أمس الخميس، أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 أبريل، إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.



وأمهل زعماء الاتحاد "ماي" شهرين إضافيين حتى 22 مايو للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.



وشدد لاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن التفاوض مجددًا على اتفاق الخروج، داعيًا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.