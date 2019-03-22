استطلاع: زعيم حزب "خادم الشعب" يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة أوكرانيا

يتصدر زعيم حزب "خادم الشعب"، فلاديمير زيلينسكي، قائمة المرشحين للرئاسة الأوكرانية، حسب نتائج استطلاع للرأي نشرت في كييف.



وأبرزت نتائج الاستطلاع الذي أجراه، في الفترة ما بين 11 و18 مارس، مركز "المتابعة الاجتماعية" والمعهد الأوكراني للدراسات الاجتماعية، أن 22،6% من المشاركين مستعدون للإدلاء بأصواتهم لصالح زيلينسكي، وهو إداري إعلامي وممثل سينمائي كوميدي.



أما المرتبة الثانية والثالثة فتقاسمتها رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو (13،3%)، مع الرئيس القائم، بيترو بوروشينكو (11.5%)، ويأتي رئيس حزب "الموقف الوطني"، أناتولي جريتسينكو، في المرتبة الرابعة مع 8.2% من الأصوات، مقابل 8% لدى المرشح عن حزب "القاعدة المعارضة - لأجل الحياة"، يوري بويكو.



أما نسبة شعبية الأحزاب السياسية، فتشير نتائج الاستطلاع إلى أن حزب "خادم الشعب" يحظى بدعم 18.6% من المشاركين، مقابل 12.8% لدى أنصار حزب "باتكيفشينا" (الوطن) الذي تتزعمه يوليا تيموشينكو.



فيما تحظى كتلة "التضامن" التابعة للرئيس بوروشينكو، بدعم 8.9% من المشاركين، ويتبعها حزبا "القاعدة المعارضة - لأجل الحياة" (8.9%) و"الموقف الوطني" (7.8%).