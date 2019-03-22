القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
منوعات
الجمعة 22/مارس/2019 - 05:41 ص

الفيضانات تهدد ولايات الغرب الأوسط الأمريكى

الفيضانات تهدد ولايات
الفيضانات تهدد ولايات الغرب الأوسط الأمريكى
وكالات
dostor.org/2561456

تستعد ولايات الغرب الأوسط الأمريكي لارتفاع كبير في منسوب المياه على امتداد نهر ميزوري في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار، وذلك بعدما انحسرت المياه في ولايتي نبراسكا وأيوا مخلفة وراءها منازل مدمرة، وماشية نافقة، وأراض زراعية غارقة.

وأحدثت الفيضانات الناجمة عن عاصفة الأسبوع الماضي أضرارًا في نبراسكا قدرت قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقد خامس.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان نبراسكا منطقة كوارث لإتاحة أموال اتحادية للأفراد المتضررين في تسع مناطق بالولاية.

وحذر خبراء الأرصاد من احتمال استمرار الفيضانات حتى مايو، وأنها قد تزداد سوءا خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ أكثر من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 3 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 5 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 6 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

فى عيد الأم.. قصص "أمهات مثاليات" لا يعرفن الاحتفال (صور)

ads
الأكثر قراءة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الفيفا يوقف رئيس اتحاد الإكوادور السابق مدى الحياة

البديل بيانتك يمنح بولندا الفوز 1- صفر فى النمسا

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

كشكول

التعليم: اختبار مارس للأول الثانوي سيكون متاحا أمام الطالب 12 ساعة في اليوم

السبت.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بصيدلة المنوفية

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الدبلوماسية نادية يونس

إعلام القاهرة تنظم مهرجان "في حب أفريقيا"

بالصور.. الجيزة تشارك في افتتاح معرض زهور الربيع السنوي

الأمصار

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

هبوط الأسهم الأوروبية وقفز البريطانية لهذا السبب

مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

إصابة اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

الفيضانات تهدد ولايات الغرب الأوسط الأمريكى

اختبار منزلى لكشف السرطان لدى النساء

الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎