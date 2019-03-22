بسبب المنشطات الجنسية.. مصرع حداد بالدقهلية

لقى حداد مسلح مصرعه إثر اصابته بارتفاع ضغط الدم عقب تناوله منشطات جنسية بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر.



وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر يفيد بوصول "محي. أ"، 46 سنة، يعمل حداد مسلح من ناحية برمبال الجديدة مصاب بإعياء شديد وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال وسؤال مرافقيه زوجته وشقيقه أكدا أنهما وجداه مغشيًا عليه داخل الشقة وعندما حاولو إفاقته لم يستجب وبعد نقله للمستشفى إلا أنه لقى مصرعه فور وصوله وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منية النصر.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2270 إدارى مركز شرطة منية النصر لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة، فيما تبين أن سبب الوفاة هو تناول المتوفى منشطات جنسية مما أدى إلى حدوث ارتفاع مفاجىء فى ضغط الدم والذى أدى إلى وفاته.