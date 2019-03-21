القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
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مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 11:38 م

معهد ناصر ينظم احتفالية بمناسبة عيد الأم

معهد ناصر ينظم احتفالية
سارة سعودى - فاتن خديوي
dostor.org/2561449

أقام معهد ناصر للبحوث والعلاج، اليوم الخميس، احتفالية الأم المثالية، وتم تكريم 60 أم مثالية من جميع فئات العامليين بالمعهد بحضور النجمة سمية الخشاب.

وشارك الدكتور هانى راشد مدير المعهد تسليم الهدايا وشهادات التقدير للمكرمات، وفاجأ الجميع بعمل سحب علي جائزة عمرة وجائزتين مصيف مجانى لثلاث من الأمهات المثاليات، وتم السحب وسط جو من الفرحة والبهجة.

وتخلل الحفل فقرات فنية ترفيهية تجاوب معها الحضور بشكل كبير، كما حرص الدكتور هانى راشد على التقاط صور تذكارية مع الأمهات المثاليات وجميع الحضور وشكرهم جميعا على تفانيهم فى خدمة المعهد وأنهم السبب فى الطفرة الكبيرة التى يشهدها معهد ناصر حاليا، وتمنى لهم حياة سعيدة.

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