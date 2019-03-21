رئيس "مستقبل وطن" يترأس اجتماع أمناء مراكز 8 محافظات

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع التنظيمي الدوري، مساء اليوم الأربعاء، مع قيادات أمناء الحزب بمراكز وأقسام 8 محافظات "الغربية ـ شمال سيناء ـ الشرقية ـ البحيرة ـ دمياط ـ القاهرة ـ الفيوم ـ بني سويف"، بحضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومسؤولي القطاعات بالحزب، النائب اللواء يحيي عيسوي، والمهندس محمد صبرى، أمين الشئون البرلمانية للحزب، والمستشار أحمد فوزى، أمين الشئون المالية والإدارية للحزب، وشريف الجابرى، أمين العضوية بالحزب، ومحمد عبد السلام أمين التقييم والمتابعة بالحزب، ونجلاء فريد أمين العلاقات العامة بالحزب، والمهندس أحمد الجندي، والمهندس عادل اللمعي، والدكتور زين القطناوي، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.



وقال المهندس أشرف رشاد، إن تلك الاجتماعات تتم بشكل تنظيمي دوري مع قيادات الحزب على كافة المستويات التنظيمية، لمتابعة التكليفات الصادرة من الحزب لقياداته وكوادره التنظيمية بكافة محافظات وأقسام ومراكز الجمهورية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة الحزب بالتواجد بين المواطنين من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية، والمبادرات الاجتماعية، لدعم الطبقات اللأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم" والتى أطلقها مطلع العام الحالي.



ومن جانبه أوضح المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، أن الاجتماع استعرض، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام بالمحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.