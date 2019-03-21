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مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 10:32 م

البدوي: قرار السيسي بإصلاح هيكل الأجور انتصارا منه لصالح الطبقة العاملة

مجدي البدوي رئيس
مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة و
دعاء جابر
dostor.org/2561439

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ونائب رئيس اتحاد العمال، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بإصلاح هيكل الأجور، وتنازل الحكومة عن الاستشكال المقدم ضد حكم الإدارية العليا الصادر لصالح أصحاب المعاشات، يعد انتصارا من الرئيس لصالح الطبقة العاملة سواء الموجودين بالخدمة أو الذين خرجوا منها.

وشدد البدوي، على أن قرارات الرئيس اليوم تعتبر بارقة أمل لإعادة الطبقة المتوسطة للحياة من جديد.

وطالب البدوي، بسرعة إنهاء مشروع قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية حتى يشعر العمال بأن الحكومة المصرية بدأت تتحرك بقوة في طريق العدالة الاجتماعية.

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