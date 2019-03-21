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محافظات
الخميس 21/مارس/2019 - 10:08 م

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

صور.. سيارات الصرف
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2561436

تداول عدد من أهالي قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تظهر قيام سيارة الصرف الصحي للوحدة المحلية بصرف مياه الصرف والمخلفات في أرض زراعية مزروعة قمح.

وأكد على الصعيدى أحد أهالى القرية أنه شاهد سيارة الوحدة المحلية تلقي بمخلفات الصرف الصحي، داخل أرض زراعية مما يؤدى إلى إصابة المواطنين اصابات بالغة.

فيما أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فور علمه بالواقعة، قرارًا بسرعة فتح تحقيق عاجل فى تلك الصورة واحالة المسئول الى التحقيق.

وأكد مصدر داخل مركز ومدينة المحلة أن المسئولين سيقومون بالتأكد من صحة الصورة وسييتبعها إجراءات رادعة.

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة
صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة
صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة
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