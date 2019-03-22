القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
مصر
الجمعة 22/مارس/2019 - 06:45 ص

6 خطوات لتقييد السائقين للعمل بالسياحة

6 خطوات لتقييد السائقين
6 خطوات لتقييد السائقين للعمل بالسياحة
رامى حسين
dostor.org/2561432

هناك عدد من الخطوات التى يتم على أساسها تسجیل السائقین الجدد بوزارة السياحة واستخراج كارنیھات غرفة شركات.

أولًا: تقوم الشركة التابع لها السائق بتقدیم إقرار من الممثل القانونى للشركة علیه صحة توقیع من البنك بمسئولیتھا الكاملة عن صحة كافة المستندات المقدمة لقطاع الشركات (الإدارة العامة للنقل السیاحى بالوزارة) والتى سیتم تحمیلھا فیما بعد من قبل الشركة على موقع الوزارة.

ثانيًا: تقوم الشركة بإدخال بیانات السائق اللازمة لتسجیلة وتحمیل صورة شخصیة حدیثة ٤×٦ - صورة رخصة القیادة - صورة بطاقة الرقم القومى - صورة المؤھل - الصحیفة الجنائیة- التأمینات الاجتماعیة – صورة الإقرار - إدخال بیانات الحوالة البریدیة المقرر تحصیلھا وتحمیل صورة منھا على موقع خدمات النقل السیاحى بالوزارة (حوالة لكل سائق على حده)، وعلیه تقوم الوزارة بمراجعة المستندات والموافقة المبدئیة للشركة.

ثالثًا: تقوم الشركة بتسجیل البیانات المطلوبة لإجراء الكشف الطبى على السائقین التابعین لھا على موقع الوزارة وعلیة تقوم الوزارة باعتماده إلكترونیًا لإصدار خطاب مُمیكن من الإدارة العامة للنقل السیاحى بالوزارة باسم السائق والمستشفى المحدد له لإجراء الكشف الطبى بھا؛ بناءً على اختیار الشركة على حسب المحافظة، والمستشفيات هي: مستشفى الشرطة بالقاهرة ومستشفى الأقصر الدولى بالأقصر وھیئة التأمین الصحى بأسوان وھیئة التأمین الصحى بالبحر الأحمر ومستشفى شرم الشیخ الدولى ومستشفى الطور العام بجنوب سيناء.

رابعًا: تقوم الوزارة بإدخال نتائج الكشف الطبى للسائقین الیكترونیًا على موقع الوزارة.

خامسًا: تقوم الشركة بإدخال البیانات الخاصة بالدورات التدریبیة التى يحصل عليها السائق لتأهيله للعمل بالسياحة (دورة الیوم الواحد – الدورة النظریة) وتحمیل شھادات الدورات.

سادسَا: تقوم الإدارة العامة لشرطة السیاحة بتقديم الاستعلام الأمنى للغرفة حول السائق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ 5 أيام

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

الآن

السبت.. السيمفونى يحتفى بالألمانى برامز فى الأوبرا

44 قتيلًا جراء انفجار فى مصنع للكيماويات شرقى الصين

اختبار منزلى لكشف السرطان لدى النساء

الهند تحتفل بمهرجان الألوان مع قدوم فصل الربيع

ads
الأكثر قراءة

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

ألبومات الصور

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

صور.. سيارات الصرف الصحى تضع مخلفاتها فى الأراضى الزراعية بالمحلة

بالصور.. الكشف على 1459 مواطنًا بقافلة طبية فى قرية التوفيقية بأسوان

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

رياضة

صلاح ومانى يحققان رقمًا قياسيًا صمد 36 عامًا

هدف زاردس المتأخر يمنح أمريكا الفوز على الإكوادور

هوكس يصعق جاز ويؤجل تأهله للأدوار الإقصائية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

الصحة تحذر من مكمل غذائى مغشوش فى الأسواق

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

كشكول

التعليم: اختبار مارس للأول الثانوي سيكون متاحا أمام الطالب 12 ساعة في اليوم

السبت.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بصيدلة المنوفية

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الدبلوماسية نادية يونس

إعلام القاهرة تنظم مهرجان "في حب أفريقيا"

بالصور.. الجيزة تشارك في افتتاح معرض زهور الربيع السنوي

الأمصار

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

هبوط الأسهم الأوروبية وقفز البريطانية لهذا السبب

مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

إصابة اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

إثيوبيون يحتفلون باسترداد خصلات شعر إمبراطورية من بريطانيا

حاملة الطائرات الروسية تعود إلى تشكيلة البحرية الروسية بعد عامين

الفيضانات تهدد ولايات الغرب الأوسط الأمريكى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎