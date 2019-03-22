6 خطوات لتقييد السائقين للعمل بالسياحة

هناك عدد من الخطوات التى يتم على أساسها تسجیل السائقین الجدد بوزارة السياحة واستخراج كارنیھات غرفة شركات.



أولًا: تقوم الشركة التابع لها السائق بتقدیم إقرار من الممثل القانونى للشركة علیه صحة توقیع من البنك بمسئولیتھا الكاملة عن صحة كافة المستندات المقدمة لقطاع الشركات (الإدارة العامة للنقل السیاحى بالوزارة) والتى سیتم تحمیلھا فیما بعد من قبل الشركة على موقع الوزارة.



ثانيًا: تقوم الشركة بإدخال بیانات السائق اللازمة لتسجیلة وتحمیل صورة شخصیة حدیثة ٤×٦ - صورة رخصة القیادة - صورة بطاقة الرقم القومى - صورة المؤھل - الصحیفة الجنائیة- التأمینات الاجتماعیة – صورة الإقرار - إدخال بیانات الحوالة البریدیة المقرر تحصیلھا وتحمیل صورة منھا على موقع خدمات النقل السیاحى بالوزارة (حوالة لكل سائق على حده)، وعلیه تقوم الوزارة بمراجعة المستندات والموافقة المبدئیة للشركة.



ثالثًا: تقوم الشركة بتسجیل البیانات المطلوبة لإجراء الكشف الطبى على السائقین التابعین لھا على موقع الوزارة وعلیة تقوم الوزارة باعتماده إلكترونیًا لإصدار خطاب مُمیكن من الإدارة العامة للنقل السیاحى بالوزارة باسم السائق والمستشفى المحدد له لإجراء الكشف الطبى بھا؛ بناءً على اختیار الشركة على حسب المحافظة، والمستشفيات هي: مستشفى الشرطة بالقاهرة ومستشفى الأقصر الدولى بالأقصر وھیئة التأمین الصحى بأسوان وھیئة التأمین الصحى بالبحر الأحمر ومستشفى شرم الشیخ الدولى ومستشفى الطور العام بجنوب سيناء.



رابعًا: تقوم الوزارة بإدخال نتائج الكشف الطبى للسائقین الیكترونیًا على موقع الوزارة.



خامسًا: تقوم الشركة بإدخال البیانات الخاصة بالدورات التدریبیة التى يحصل عليها السائق لتأهيله للعمل بالسياحة (دورة الیوم الواحد – الدورة النظریة) وتحمیل شھادات الدورات.



سادسَا: تقوم الإدارة العامة لشرطة السیاحة بتقديم الاستعلام الأمنى للغرفة حول السائق.