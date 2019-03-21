العراق يعلن الحداد على ضحايا عبارة الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مساء اليوم الخميس، عن حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد على ضحايا عبارة الموصل التي قتل فيها أكثر من 90 شخصا.



وقال مكتب عبد المهدي في بيان له، إن رئيس مجلس الوزراء يعلن من الموصل الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ويعزي ذوي الضحايا باسم جميع العراقيين.



وقتل أكثر من 90 شخصا جراء غرق عبارة في نهر دجلة بالموصل، من أصل من 200 شخص كانوا على متنها وما زال عدد الضحايا مرشح للارتفاع جراء استمرار مفقودين بالتزامن مع عمليات البحث.