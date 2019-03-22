3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية وكمية من أدوات ومستلزمات طب ...
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