3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.



وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.



