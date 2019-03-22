القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
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اقتصاد
الجمعة 22/مارس/2019 - 02:10 ص

3070 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

رقائق السيليكون
رقائق السيليكون
dostor.org/2561429

ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الجمعة، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3070 دولارًا.

وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

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