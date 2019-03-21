جون بولتون يؤيد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري

عبر جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، عن دعمه لقرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية.



وأوضح "بولتون" في تصريح له عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تؤيد تماما صديقها العظيم وحليفها إسرائيل.



وأضاف: "كما قال الرئيس، لقد حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم الخميس، أن ترامب اتخذ قرارا بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.



واعتبر الوزير الأمريكي أن قرار ترامب "مهم وجسور وتاريخي".



وأعلن ترامب في وقت سابق اليوم أنه حان الوقت بعد 52 عاما اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الاحتلال على الجولان السوري.