القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
سياسي
الخميس 21/مارس/2019 - 09:41 م

المصريين الأحرار بالوادي الجديد يطلق مبادرة "لم الشمل ولا للتعصب"

المصريين الأحرار
عائشة حسن
dostor.org/2561423

أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "لم الشمل ولا للتعصب" بالمحافظة.

وقال أسعد سعد فرح أمين المصريين الأحرار بالوادي الجديد، إن المبادرة بدأت بالحديث عن فعاليات لكرة القدم والمشاجرات التي قد تحدث أثناء وعقب كل مباراة، حيث نزل محمود عادل أمين الشباب بالمصريين الأحرار، إلى الشارع وخاصة المقاهي لشرح أن كرة القدم مجرد رياضة شريفة وإنها مجرد مباراة ولا داعي للمشاحنات والاختلافات بين الاخوة والأصدقاء والأهل على مباراة.

وقال محمود عادل، إنها مجرد بداية لمجالات أخرى بها كثير من التعصب، مشيرا إلى جدوى النقاش مع الشباب وأن وسيلة الإقناع ضرورة لتثبيت أي فكرة.

المصريين الأحرار بالوادي الجديد يطلق مبادرة "لم الشمل ولا للتعصب"
اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 9 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 9 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 11 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 12 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 12 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة بالعراق إلى 93 قتيلا

تفاصيل جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة الثامنة (صور)

البحرية الليبية: غرق قارب خشبي وفقدان أكثر من 30 شخصًا قبالة شاطئ صبراتة

انشقاق فى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يمهد للإطاحة بـ«أردوغان»

ads
الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

"الخارجية": 10 تعليمات يجب الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

ألبومات الصور

طلاب آداب بجامعة السويس يشاركون فى أعمال تجميل الكلية (صور)

"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)

رياضة

الكويت يكتسح تي سبورتس ويتأهل للدور الثاني في بطولة آسيا للأندية "يد"

ملعب جديد وزيادة الجوائز المالية لفرنسا المفتوحة للتنس

منتخب قبرص يفوز على سان مارينو بخماسية نظيفة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

"الخارجية": 10 تعليمات يجب الالتزام بها عند أداء مناسك العمرة

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

كشكول

التعليم: اختبار مارس للأول الثانوي سيكون متاحا أمام الطالب 12 ساعة في اليوم

السبت.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بصيدلة المنوفية

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم الدبلوماسية نادية يونس

إعلام القاهرة تنظم مهرجان "في حب أفريقيا"

بالصور.. الجيزة تشارك في افتتاح معرض زهور الربيع السنوي

الأمصار

العراق تعلن الحداد العام على ضحايا العبارة

هبوط الأسهم الأوروبية وقفز البريطانية لهذا السبب

مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

إصابة اثنين في غارة للاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

من أجل سلامتهم.. سيارة جديدة تعصي أوامر السائقين

قطط آكلة للقطط.. تقرير يتهم أميركا بـ"المحظور"

4 أسرار مالية لا يريد الأغنياء أن يعرفها أحد

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎