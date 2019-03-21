المصريين الأحرار بالوادي الجديد يطلق مبادرة "لم الشمل ولا للتعصب"

أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "لم الشمل ولا للتعصب" بالمحافظة.



وقال أسعد سعد فرح أمين المصريين الأحرار بالوادي الجديد، إن المبادرة بدأت بالحديث عن فعاليات لكرة القدم والمشاجرات التي قد تحدث أثناء وعقب كل مباراة، حيث نزل محمود عادل أمين الشباب بالمصريين الأحرار، إلى الشارع وخاصة المقاهي لشرح أن كرة القدم مجرد رياضة شريفة وإنها مجرد مباراة ولا داعي للمشاحنات والاختلافات بين الاخوة والأصدقاء والأهل على مباراة.



وقال محمود عادل، إنها مجرد بداية لمجالات أخرى بها كثير من التعصب، مشيرا إلى جدوى النقاش مع الشباب وأن وسيلة الإقناع ضرورة لتثبيت أي فكرة.