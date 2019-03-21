الكومي: الرئيس السيسي عازم على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات

ثمن النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.



وقال «الكومي»، أن هذا الموقف الإنساني ليس غريبا على الرئيس الذى يؤكد بأفعاله وقراراته أنه رئيسا لكل المصريين، وأن البسطاء هم أولى اهتماماته، مشيرا إلى أن هذا الموقف الإنسانى ينتصر لأصحاب المعاشات الذين تذوقوا الأمرين من أجل رفع قيمة المعاش الذى يتقاضونه لمواجهة صعوبات الحياة.



وأشار عضو مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي عازم على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وحرصه الدائم علي توفير حياة كريمة لأبناء وطنه.



وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ 5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات، وقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، يأتي ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠٢٠١٩".