شيوخ سيناء يشكرون وزير الري على مشروعات حماية أخطار السيول

وجه شيوخ محافظة جنوب سيناء، الشكر للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على مجهودات الوزارة والتي أسفرت عن تنفيذ حزمة من أعمال الحماية من أخطار السيول التي دفعت مخاطر جسيمة عن المحافظة.



وشارك وزير الموارد المائية والري، فى احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى الـ 31 لعودة السيادة المصرية الكاملة على مدينة طابا ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس 1989 فى إشارة إلى أن هذه الذكرى ليست فقط فى قلب وضمير كل مصرى بل تشغل حيز كبير من اهتمامات أجهزة الدولة والحكومة لتوفير الحماية من مخاطر الطبيعة المتمثلة فى الأثار السلبية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة.