البرلمان الألماني يمدد بقاء القوات في أفغانستان لعام آخر

قرر البرلمان الألماني "بوندستاج" تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان لعام آخر.



وصوت أغلبية الأعضاء اليوم الخميس في برلين لصالح مد المهمة عمليا حتى الحادي والثلاثين من مارس عام 2020.



بهذا يمكن للجيش الألماني أن يزود مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان والتي يطلق عليها "الدعم الحازم" بما يصل إلى 1300 جندي ألماني.



وتهدف هذه المهمة إلى دعم قوات الأمن الأفغانية وتدريبها.



ويتمركز في أفغانستان فعليا في الوقت الراهن حوالي 1200 جندي ألماني، وكانت التقارير التي صدرت بشأن انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من أفغانستان أدت مؤخرا إلى شعور القوات الحليفة بعدم الأمان.