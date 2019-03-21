شركة روسية تبيع 10 صواريخ فضائية

وقع مركز "خرونيتشيف" الروسي المصنع للصواريخ مذكرة تفاهم مع شركة "ون ويب" البريطانية، بشأن بيع 10 صواريخ فضائية روسية الصنع من طراز "بروتون-إم".



وقال مدير عام مركز "خرونيتشيف"، أليكسي فاروتشكو، في حديث أدلى به لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إنه اقترح على الشركة البريطانية شراء الصواريخ بسعر صاروخ "بروتون-ميديوم" الذي كان قد أطلق الأقمار الصناعية التابعة للشركة، من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية.



يذكر أن "بروتون-إم" هو صاروخ روسي سوفيتي ثقيل ثلاثي المراحل. وكان مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، قد أعلن في وقت سابق عن إغلاق مشروع "بروتون" الفضائي والانتقال إلى صواريخ "أنغارا" الحديثة من الجيل الجديد، التي ينتجها مركز "خرونيتشيف" أيضا.



أما الصاروخ المتوسط من طراز "بروتون-ميديوم" والصاروخ الخفيف من طراز "بروتون لايت"، فسيستخدمان لأغراض خاصة.