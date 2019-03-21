اتحاد الغرف التجارية يوافق على تنظيم معرض أهلا رمضان للعام الثالث

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم معرض "أهلا رمضان" للعام الثالث تحت شعار "معا من أجل المستهلك" في استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، وبرعايته وبضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة ويُقام المعرض في الأسبوع الأخير من شهر شعبان وبموعد مُقترح في 22 أبريل وتستمر فعالياته إلى 3 مايو.



يُنظم المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تزامنا مع معارض الغرف التجارية بالمحافظات وبالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والتضامن والتنمية المحلية والقطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية واتحادها العام وبدعم رئيسي من الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

