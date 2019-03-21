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الثقافة
الخميس 21/مارس/2019 - 09:19 م

الاتحاد العالمي للشعراء يعلن الفائزين بجائزة "شاعر مصر"

الاتحاد العالمي للشعراء
أ ش أ
dostor.org/2561394

احتفل الاتحاد العالمي للشعراء برئاسة الشاعر عبد الله الخشرمي بتوزيع جوائز مسابقة "شاعر مصر" في مجاليها الفصحى والعامية دون سن الأربعين، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشعر العالمي، في احتفالية أقيمت بدار الكتب والوثائق القومية ظهر اليوم الخميس.

كما تم تكريم عدد من الرموز الثقافية والتي أسهمت في نهوض الاتحاد منذ نشأته، حيث تم تكريم الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والناقد الدكتور أحمد درويش والناقد الدكتور صلاح فضل.

وقدم الشاعر الدكتور إيهاب عبد السلام الحفل وأكد أن الاحتفاء بالشعراء هو احتفاء باللغة العربية وبالأمة العربية، وتأكيدا لريادتها التاريخية في مجال الشعر، حيث ينطلق من قلبها الاتحاد العالمي للشعراء كفكرة ظلت هائمة في ضمير الشعر حتى وجدت عزيمة صادقة من الشاعر العربي السعودي عبد الله الخشرمي فمنحها وقته وجهده وإخلاصه وماله.
وأكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق سعادته بوجوده بين هذه الكوكبة من الشعراء رغم أنه متخصص في الآثار إلا أنه كشف أن له ومضات شعرية، ويدعم الفعاليات التي من شأنها أن تشجع الشباب وتثرى الحياة الثقافية وقوى مصر الناعمة.
وأعلن الشاعر السعودي عبد الله الخشرمي رئيس الاتحاد العالمي للشعراء عن جائزة شاعر مصر للرواد والتي فاز بها مناصفة في شعر الفصحى الشاعران أحمد شلبى ومحمد عبد الوهاب السعيد، فيما فاز بها في فرع العامية الشاعر مصطفى مقلد.
كما أعلن الخشرمي عن جائزة شاعر العرب والتي سيتم نشر مسابقتها في 22 دولة عربية لتتسع لأكبر عدد من الشعراء العرب والتي ستسفر عن شاعر العرب على مستوى الدول العربية.
وقام الخشرمي بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة شاعر مصر حيث فاز في شعر الفصحى بالمركز الأول الشاعرة هناء مشرقي عن ديوانها "جوامع الألم" وجائزة قدرها 20000 جنيه، وفاز بالمركز الثاني محمد ملوك عن ديوانه "أحتاج مزمارا" وجائزة قدرها 15000 جنيه، وفاز بالمركز الثالث الشاعر محمود سباق عن ديوانه "أوراق الجنوب والشمال" وجائزة قدرها 5000 جنيه، وفاز بالمركز الثالث مكرر الشاعر مصطفى عبد ربه عن ديوانه "وكأننا قد مسنا جن" وجائزة قدرها 5000، وحصل ديوان "وقلوبهم شتي" للشاعر مصطفى أبو هلال على المركز الخامس وجائزة قدرها 1000 جنيه، بالإضافة إلى طباعة الدواوين الفائزة.
أما في فرع العامية فقد فاز بالمركز الأول الشاعرة رنا عبد السلام عن ديوانها "الورد بيعجز بفعل الوقت" وجائزة مالية قدرها 20000، وفاز بالمركز الثاني الشاعر إسلام حمادة عن ديوانه "ربع ساعة نهار" وجائزة قدرها 15000، والمركز الثالث حصل عليه ديوان "سقوط الملاك" للشاعرة إسراء على السيد وجائزة قدرها 5000 جنيه، والمركز الثالث مكرر لديوان "حبر سري" للشاعر محمد رؤوف وجائزة قدرها 5000 جنيه، وفاز بالمركز الخامس ديوان "انتروبيا" للشاعرة آية مصطفى محمد وجائزة قدرها 1000 جنيه بالإضافة إلى طباعة الدواوين الفائزة.
واختتم الخشرمي أن الاتحاد صار واقعًا في مصر وهو الإضافة الأهم من بين 120 فرعا على مستوى العالم، مشيدا بدعم العديد من الرموز الثقافية له وإيمانهم بفكرة محاربة الجهل بالشعر.

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