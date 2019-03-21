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الخميس 21/مارس/2019 - 09:17 م

"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي

غارمات بلا قيود..
عمرو المزيدي
dostor.org/2561392

في مشهد مؤثر صباح اليوم سالت فيه دموع الفرح من العيون ابتهاجا بلقاء السجينات المفرج عنهم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية سجون بلا غارمين وغارمات، مع ذويهم بعد أن كانت أغلقت الدنيل الأبواب في وجههن عقب سجنهم على ذمة قضايا شيكات.

داخل سرادق كبير أقامة قطاع مصلحة السجون في سجن طره استعدادا لهذا الحفل بمناسبة عيد الأم، عانقت السجينات أبنائهن وأسرهم عقب علمهن بخروجهن من السجن، ووجهن الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مؤكدين أنه لولا خروجهم ضمن تلك المبادرة كانت ستضيع حياتهم، وأن الرئيس أعاد إليهم الحياة من جديد.

"الدستور" رصدت فرحة الغارمات عقب العفو عنهم

قالت إيمان جاد الكريم، إحدى الغارمات المفرج عنهن، بأنه حكم عليها بالسجن 5 سنوات لعجزها عن سداد الديوان، وقضت 4 شهور حتى الآن حتى تفاجأت بقرار الإفراج عنها فى إطار "سجون بلا غارمات"، موجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المفرج عنها، من محافظة المنيا تبلغ من العمر 58 سنة، حيث أنها اقترضت 20 ألف جنيه لمساعده ابنها حتى يكسب قوته بالحلال، إلا أن الظروف حالت دون سداد الديوان فضلا عن النفقات الكثيرة للعلاج الكيماوي الذى أخذته شهريا.

وقالت سحر صابر حسن، إحدى الغارمات المفرج عنهن، بأن حكم عليها بالسجن سنتين لعجزها عن السداد مبلغ 140 ألف جنيه.

وأضافت المفرج عنها، بأنها من محافظة أسيوط واقترضت الأموال من أجل علاج والدتها المريضة التى أجرت عملية جراحية باهظة التكاليف، موضحه أنها متزوجة والديها طفلين واقترضت الأموال عقب علمها بمرض طفلتها الشديد، معقبت: "الحمد لله وربنا كبير، الرئيس عبد الفتاح السيسي أفرج عنى بعد 3 شهور من حبسي، وذلك فى مبادرة سجون بلا غارمات فى احتفال بعيد الأم.

وأكد اللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن احتفال اليوم يسبب سعادة مئات الأسر بمناسبة عيد الأم والمرأة المصرية بالإفراج عن الغارمات.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات".

وأشار إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحا أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجه بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية: "القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن المئات من السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أنه تم الإفراج عن 70 نزيلة غارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي".

"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
"غارمات بلا قيود".. "الدستور" ترصد فرحة السيدات المفرج عنهن بقرار السيسي
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