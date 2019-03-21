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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 09:17 م

مؤشرات الأسهم في ألمانيا تباينت عند نهاية جلسة اليوم

مؤشرات الأسهم في
dostor.org/2561391

الأسهم في ألمانيا تغلق متباينة في نهاية تداولات يوم الخميس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات المؤسسات العامة، التكنولوجيا والاتصالات. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، الأدوية والرعاية الطبية والبناء، حيث قادت المؤشرات للأسفل.

عند نهاية التداولات في فرانكفورت، داكس 30 أغلق على انخفاض عند 0.46%، بينما مؤشر MDAX تسلق بنحو 0.16% ومؤشر TecDAX التكنولوجي ضعُف بنحو 0.17%.

من بين الأسهم القيادية اليوم في داكس 30 برز سهم ار دبليو اي اي جي اس تي (DE:RWEG)، الذي ارتفعت قيمته 3.50% أو 0.780 نقطة وبلغ سعره 23.050 عند الإغلاق.

في المقابل، سهم Covestro AG (DE:1COV)‎ واصل ارتفاعه عند 1.58% أو 0.740 نقطة وأغلق عند سعر 47.530، في حين سهم بيرسيدورف اكسيمجزيلشفت (DE:BEIG) زاد 1.33% أو 1.180 نقطة بسعر 89.740 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Wirecard AG (DE:WDIG)‎ منخفضا عند 4.76% أو 5.100 نقطة وتداول عند مستويات 102.000 عند الاغلاق. سهم دويتشي بانك اي جي (DE:DBKGn) تراجع بمقدار 4.10% أو 0.318 نقطة عند سعر 7.436، أما سهم Deutsche Boerse AG (DE:DB1Gn)‎ أغلق على هبوط عند 2.97% أو 3.400 نقطة بسعر 111.100.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر MDAX قد سجله سهم CTS Eventim AG (DE:EVDG)‎، الذي ارتفع بمقدار 5.31% عند سعر 40.860، Uniper SE (DE:UN01)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 3.19% وأغلق عند مستويات 27.500، وكذلك سهم Siltronic AG (DE:WAFGn)‎ صعد نحو 2.81% وأنهى تداولاته عند سعر 81.120.

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